Los nuevos tatuajes de Tini, ¿dedicados a De Paul?

El primero de ellos se encuentra en la cara interior del bíceps, en su brazo izquierdo, muy cerca de la axila y aunque en las fotografías a penas se llega a leer la frase completa parece decir "MÁS BIEEEN". Los otros dos se encuentran en su mano derecha y son una serpiente y una línea que le rodea el pulgar.

De acuerdo con testimonios las fotos fueron tomadas por el mismo Rodri De Paul en un barco que costaría alrededor de 1500 dólares la hora.

Ya no se esconden y ambos publicaron en sus redes sociales los momentos que pasan juntos. En cada foto obtienen miles de likes y comentarios halagando su amor.

Pero no todo es amor y felicidad para De Paul. En medio del noviazgo, Mariana Brey informó en Socios del Espectáculo detalles de lo que exige la ex pareja del jugador de Selección, Camila Homs: “La compensación económica que se pide en concepto de cuota alimentaria es de 30.000 euros por mes. Sí, 30.000 euros. Que, si se hace la conversión al cambio actual, de más de 200 pesos, estamos hablando de 7.500.000 pesos por mes.”

La confesión de Camila Homs sobre De Paul

En Intrusos, Flor de la V contó que "Es una mujer que todavía está lastimada con lo que pasó. Ella dijo ‘el tiempo va a poner todo en su lugar’”. Y continuó: “Ella considera que la separación fue en enero. Yo le pregunté que qué pensaba con todo lo que estaba sucediendo, y noté a una mujer muy lastimada. Me dijo ‘lo económico no es mi prioridad. Mi prioridad es cuidar a mis hijos’. No se esperaba esta situación”.