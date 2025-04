Las confesiones de Wanda Nara a sus fans la rompieron en Instagram: qué reveló

“¿Te da bronca tener que hacerte cargo de todo? ¿Cómo haces para no morir de impotencia?“, fue una de las consultas. Y Wanda demostró que no iba a tener filtros: ”Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos, puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA". Con las mayúsculas, buscaba reforzar su independencia. Con las cifras, destacar una opulencia que, sabe, es algo que sus fans no le cuestionan sino que celebran.

image.png Wanda Nara abrió la caja de preguntas para sus seguidores

“¡Te amamos, disfrutá sin culpas!“, decía otro de los comentarios, como para corroborarlo. Y Wanda, lógicamente, suscribió, enumerando lo que tiene que tener un hogar para satisfacerla. ”La paz de estar sola con amigos, hijos más grandes, viajes, mis vestidores para mí sola, mi casa es mi lugar de paz", detalló.

Claro que además de la paz física, la empresaria celebra esta soltería reciente, sin rendir cuentas ni explicaciones de ningún tipo. “Ser libre y dormir sin que nadie me revise el teléfono, sin que nadie me diga ‘¿dónde vas?’ ‘¿a qué hora volves?’ Sin caras largas si volví tarde de trabajar, sin preguntas ni un ‘quiero cenar ahora’. Es otro nivel de Felicidad que no conocía... salir y entrar sin dar explicaciones".

La otra requisitoria que eligió contestar tiene que ver con una de las versiones de los últimos tiempos. “¿Es verdad que te compraste una casa en Nordelta?" La referencia es para una de las novelas de su separación de Icardi, quien habría traicionado un pacto respecto a la conocida como “la casa de los sueños”, el hogar que habían imaginado juntos y el futbolista adquirió para vivir con su actual pareja, la China Suárez.

image.png Wanda Nara habló de todo: su familia, sus sueños, sus propiedades y su futuro

“Es falso, el lugar y el precio que dicen”, aseguró Wanda, y redobló la apuesta. “Estoy construyendo la casa de MIS SUEÑOS (sic) en otro lugar y es a estrenar”, agregó. Según lo que planifica, va a tener lugar de sobra para albergar tanto a sus afectos como sus bienes materiales. “Donde pueda tener mi barco, mis motos de agua y mis carteritas. Cada uno de mis hijos, su habitación, y todo lo que sueño y nunca vi en ninguna”.

La última selección tampoco parece al azar. “¿Qué tipo de barco tenés?“. Aquí, habló de otra de sus pasiones y se remontó a una historia ligada a la sangre que parece un acercamiento más al vínculo siempre conflictivo con su padre Andrés. ”Mi papá es diseñador de barcos, crecí en el Delta argentino y el amor por la náutica lo heredé de él. Esta casa que estoy haciendo es un sueño y un orgullo para toda mi familia".

FUENTE: Infobae