La reacción de Pampita cuando le preguntaron por la novia de Roberto García Moritán

Ante la insistencia del periodista, Pampita se mantuvo firme con su postura. “No me corresponde hablar de los demás. Puedo hablar de los padres de mis hijos como padres, pero después sus vidas personales no puedo, sería una falta de respeto”, comentó.

Días antes, Pampita fue contundente tras el último escándalo que protagonizaron la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”, dijo sin vueltas.

Pampita confirmó que la China Suárez la llamó en medio del escándalo con Wanda Nara

A pesar de no querer hablar de la pelea entre la China y Wanda, la top confirmó que se comunica con la China Suárez e incluso habló con ella los últimos días.

“Claro que hablamos, por supuesto. Y hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle para su regalo. Hablamos como tiene que ser, porque somos mamás de hijos que son hermanos, como dije un montón de veces”.