La polémica confesión de L-Gante en la Expo Cannabis

“Estamos a la espera de que (el uso adulto) sea legal para poder decir que fumamos marihuana. Yo lo digo orgullosamente, uso marihuana. Pero si lo repito en los canales la gente me critica mucho. Y de mala manera”, admitió en una charla con el periodista Luis Paz y aclaró: “Dije que no fumaba más para que no me rompan las bolas”.