La Mosca confesó lo que nadie se esperaba sobre el supuesto plagio de Tini Stoessel: "Nos juntaremos"

Por otra parte, se difundió que la estética del videoclip de Tini era igual al de In My Head, de Ariana Grande. "Es una canción que firmamos todos, al menos la música", indicó el líder de La Mosca, banda que resurgió después de varios años de parate con la reestructuración de la letra del tema Muchachos, esta noche me emborracho para ser dedicada a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Frente a la exposición que tuvieron las acusaciones de plagio de la cantante y pareja del futbolista Rodrigo De Paul, Guillermo Novelli confesó qué postura tomaron. "Nos juntaremos a charlar con el manager pero está todo bien, veremos qué pasa. Tiene un toquecito. Ella es una chica adorable", sostuvo.