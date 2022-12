La furia de Wanda Nara contra Icardi por publicar una foto comprometedora

Wanda Nara lo intentó, fue a las Islas Maldivas con Mauro Icardi con el único fin de reconciliarse. La rubia quería apostar a la familia que han formado con el jugador pero no pudo. "Lo intenté pero no pude", le dijo ella misma a sus seguidores.

Icardi, mientras tanto, publicaba una catarata de fotos junto a la rubia y el viaje que compartieron juntos. Algo que no le gustó para nada a Wanda .

La abogada Ana Rosenfeld, habló con LAM esta semana y terminó por confirmar que el trámite de divoricio sigue en pie y que hubo una actitud de Mauro que no le cayó para nada bien a la mayor de las Nara. “Conozco las dos versiones, y conozco su insistencia en recuperar la pareja, él no termina de cortar. Ella tiene muy en claro que no funciona”, dijo muy firme la letrada.

Rosenfeld también contó que en una charla con Wanda Nara ella le confesó estar furiosa por las imágenes que Mauro Icardi publicó en su Instagram para probar que están reconciliados. “Estuve hablando con ella y estaba muy enojada porque se trató de fotos privadas, de la intimidad, y no estaban destinadas a ser públicas como para probar si estaban juntos o no estaban juntos”, dijo.

La letrada se refiere particularmente a dos stories de Icardi, uno en el que expuso un mensaje privado que le habría enviado Wanda y otra en la que ellos salen besándose. "Mañana la seguimos @wanda_nara", escribió el futbolista en esa última imagen que después terminó borrando.

“Es evidente que él la sigue peleando, pero a esta altura es un desafío mayor, que es lo que la está indignando a Wanda”, remarcó Rosenfeld.

Por qué se terminó el matrimonio entre Icardi y Wanda

Muchos creen que fue la infidelidad con la China Suárez la que arruinó todo entre Wanda y Mauro pero no sería del todo cierto. Es que si bien el engaño destrozó y enfureció a Wanda, hubo algo más que Icardi hace que no la deja vivir.

“Él la quiere en casa. A las mujeres que nos gusta trabajar ningún hombre nos hubiera puesto un freno y nos diría que nos quedemos en casa con los chicos”, cerró la abogada.