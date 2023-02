La dura y sorprendente confesión de Charlotte Caniggia sobre la relación con sus padres

Uno de sus seguidores le consultó: ¿Te llevás bien con tus papás?”. La joven reveló cómo está el vínculo actual con Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia : “No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal”.

Luego, la joven agregó: “Así que no me hablo con ninguno de los dos. Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación”. Con estas declaraciones, sorprendió a sus seguidores ya que por lo general ella prefiere no hablar de sus padres desde que se divorciaron en medio de un escándalo.

Aunque está alejada de sus padres, Charlotte tiene una buena relación con su hermano Alex. El conductor está pasando por un momento muy especial en su vida ya que su pareja, Melody Luz, está embarazada. “Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, anunció la pareja en las redes sociales.

MARIANA.jpg

Luego de que trascendió la noticia, la influencer expresó su alegría: “Estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Alex, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo”.

Recientemente, comenzaron a circular rumores que indicaban que quienes se conocieron a fines de abril 2022 -cuando ambos participaron en la primera temporada de El Hotel de los Famosos- serían padres de una nena a quien llamarían Venecia. Sin embargo, fueron los propios padres quienes se encargaron anunciarlo.

Fue a través de un video en el que Alex le está dando besos a la panza de Melody. De fondo, suena la canción Miel, de Lauri García. Ambos están vestidos con una remera azul. “Se viene Vicenzo”, aseguró el conductor de Los desconocidos de siempre, el ciclo de entretenimientos de El Trece. Y agregó: “Bebé vikingo”, junto a dos corazones azules y en el medio el emoji de un varón. El origen del nombre que eligieron la bailarina y el animador es italiano, significa “el vencedor” o “el que ha llegado para vencer”.

La relación amorosa entre Alex y Melody comenzó a fines de abril en el seno de la primera edición de El Hotel de los Famosos. Y, ya dentro del reality, comenzaron a circular rumores de embarazo que ellos se encargaron de desmentir. Sin embargo, con el correr de los meses ambos fueron afianzando cada vez más su relación. A tal punto que, después de haber apostado a la convivencia y de haber realizado un viaje a Europa, en el mes de octubre decidieron sellar su unión con un significativo tatuaje.

Ahora la pareja se prepara para la llegada de Vicenzo en los próximos meses. De esta manera, se convertirán en familia con el nacimiento de su primer bebé.

FUENTE: Infobae