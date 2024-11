La dulce noticia que involucra a Tini Stoessel y confirma lo que todos sospechaban: "Quería contarles algo..."

Sin ocultar su entusiasmo, la actriz, modelo y cantante remarcó: “Ayer, cuando llegué a mi casa, después de filmar, me fui a dormir muy feliz, muy contenta, muy emocionada. Me pone muy contenta verme así y estar disfrutando tanto de todo este proyecto musical que estamos preparando”.

Tini remarcó: “Sé que fui pasando por muchos procesos en lo personal, también en lo profesional, y fueron momentos y tiempos que para mí fueron necesarios y que me hicieron crecer un montón en todos los aspectos”.

La joven cerró el audio reconociendo todo el apoyo que obtuvo de sus fans: “Gracias por estar ahí, por acompañarme y por los mensajes que me mandan siempre. Falta muy poquito y no saben lo contenta que estoy, la verdad. Los amo mucho”.

Lo que había contado Tini Stoessel sobre sus ataques de ansiedad y pánico

“Lo que pasó con mi papá (en referencia al grave estado de salud que sufrió Alejandro Stoessel, en 2022) fue la gota que rebalsó el vaso que ya estaba lleno de agua. Me empecé a encontrar en lugares oscuros, a los que no sabía qué nombres ponerles, a quiénes recurrir o si contarlo o no”, confesó Tini.

Y agregó: “Cuando llegaba a mi casa no entendía lo que me estaba pasando. No sabía lo que era la ansiedad ni los ataques de pánico, pero me estaban pasando. Me di cuenta de que no había hablado un montón de cosas que me pasaron a lo largo de mi vida y ese vaso lleno que era mi alma, explotó. Y un día yo no podía levantarme de la cama. No porque no tenía fuerza física, sino porque mi alma me dijo: ‘No podés más’”.