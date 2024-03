Kevin Villanueva: un policía con mucha onda que la rompe con su primera composición

TikTok juega a favor

Si bien Kevin ya ha tenido algunas presentaciones en eventos privados –las primeras de la mano del cuarteto y ahora ya más focalizado en la cumbia-, lo cierto es que para él de momento esto “es un hobby. Con esto que ahora tenemos las redes sociales, donde existen distintos tipos de plataformas para que la música se viralice, se haga en grande por así decirlo, estoy aprovechando eso”.

En cuanto a esta nueva faceta de compositor, Kevin intentó compartir lo que siente: “No solo músico, sino que también me siento compositor. Me he dado cuenta de que tengo esa onda para crear canciones. Pero sí, para un futuro me encantaría ser cantante. Más que nada para que la gente escuche lo que puedo expresar en la música”.

“El proyecto que tengo es tratar de dar lo mejor de mí en esto. Yo sé que voy a tener suerte porque hace mucho que me gusta la música, toco el teclado y me siento muy bien cuando canto”, agregó.

Entre la cumbia y la responsabilidad

Villanueva reconoció que hay mucha gente de su entorno que lo anima a seguir creciendo dentro del mundo de la música, pero él sabe muy bien que en la actualidad su mayor responsabilidad pasar por las tareas que realiza en la Central de Policía.

En cuanto a sueños, el ‘cumbiero’ no se alejó ni un ápice del que muchos tienen en los tiempos que corren y expresó: “Me gustaría tener mi casa propia en algún momento, si sale todo bien y Dios así lo quiere”.

“Me gustaría también que la gente comparta esta música, que es un estilo que se está escuchando bastante. He tenido suerte en TikTok, donde gente de Buenos Aires, Chile y otros lugares me mandaron saludos. Estoy muy contento”, completó Kevin.