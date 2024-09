En esta ocasión, la modelo y actriz se ufanó del colador improvisado que armó para poder sacarle el agua a la pasta mientras cocinaba para sus fans: “ Voy a mostrar lo que hace una mujer resolutiva que todavía no se compró colador. Bah, en realidad sí, pero me olvidé de mudarlo ”.

Acto seguido, la joven mostró un individual de plástico con un tramado de agujeros para colar los fideos y reveló que ya lo había usado en otras oportunidades.

La joven explicó que pondría su “invento” sobre la bacha y arriba volcaría la pasta: el problema es que se distrajo y toda la comida terminó en la pileta de la cocina.

“¡Ay, se me cayeron todos!”, gritó Julieta, sin ocultar su desazón ante este verdadero desastre culinario. El video del incidente se viralizó y generó toda clase de reacciones en X (ex Twitter).

El accidente doméstico que sufrió Julieta Poggio:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1839286955734941742&partner=&hide_thread=false Julieta Poggio sufrió un grave accidente doméstico y el video se volvió viral pic.twitter.com/mEED4ovZj8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 26, 2024

Los cibernautas fueron implacables con la modelo: “Que forma tan creativa de desperdiciar plata por grabar un video”; “El TikTok le pudrió la cabeza a la gente”; “Bueno, igual hay que tener algún tipo de deficiencia para darle bola a un tip de Juli Poggio”; “Pobre piba, con tal de ser viral y que se acuerden de ella, hace cualquier cosa...”; “Criados a base de redes sociales”; “¿Todavía no fue presa por traficante de cartera truchas? Encima juega con la comida, cómo se nota que le sobra, no sabe valorar nada”; “Ni colar unos fideos sabe”; “Un tip de cocina un poco border, ¡y encima salió mal”; “Estos chicos de ‘Gran Hermano’ hacen cualquier cosa para que les presten atención. No es excusa no tener colador, se lo podés pedir a un vecino, o decirle a tu mamá que te lo lleve, no sé, hay mil maneras. Lo que vos hiciste, querida, es tirar la comida”.