Julieta Poggio ¿otra víctima de la China Suárez? Aseguran que Marcos Ginocchio la dejó por la actriz

“Era lo que siempre había soñado, lo que siempre había querido. Tenía todo y al mismo tiempo me sentía mal, como que nada me era suficiente. También se me juntó con que estaba media enamorada”, rememoró, sobre el malestar que sufrió. “Yo estaba mal con todo. También por el hate, que no es fácil al principio llevarlo”, se lamentó.

“¿Vos no cruzaste fechas con la China?”, indagó Pepe Ochoa, conductor del programa, sobre una versión que circulaba sobre la superposición de fechas que habría existido entre ambas relaciones. “No, no, no. Cero”, señaló rotunda la influencer. “Mucha gente especulaba en su momento de que la China le había robado a Marcos en el momento que estaba con Juli, pero esas fechas no se tocaron”, recordó Pepe, mientras ella enfatizaba su negativa.

En tren de confesiones, Juli también dio detalles de por qué siente que su vínculo amoroso con Marcos no pudo despegar. “Somos personas muy distintas. Hoy en día volvimos a tener la relación que siempre tuvimos dentro de la casa. Me pone muy contenta tener esa amistad y no haberla perdido”, señaló.

“Yo misma me comí un poco lo que fue ‘Marculi’. Me comí mi propia película, digamos. Era mucho, mucha info”, reconoció. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? “No, no, no está cerrado”, concluyó.