Isabel Macedo sufrió un terrible accidente y debió ser internada de urgencia

Isabel Macedo tuvo un inesperado accidente y debió ser internada de urgencia. Juan Manuel Urtubey , el marido de la diva, ex gobernador de Salta, habló en Radio Mitre de lo ocurrido intentando llevar calma a todos los admiradores de su mujer.

El político declaró que Isabel Macedo “Está bien, aunque muy dolorida. Por suerte zafó, no tiene nada roto, solo golpes”. Urtubey reveló que la actriz que se consagró como la malvada de “Floricienta” “estaba bañando a las chicas (Isabel y Julia) y se dio un golpe tremendo”.

Lo que había contado la propia Isabel Macedo

En su cuenta de Insagram, la actriz había dado detalles de lo que le había ocurrido, intentando llevar tranquilidad a sus miles de seguidores: “Y así terminé la noche. Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Solo fue un golpe, gracias a Dios, pero me duele todo”.

Isabel agradeció: “A Meri por quedarse con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos minutos a la clínica”.

Isabel Macedo no tiene paz

Isabel Macedo fue noticia, semanas atrás, cuando publicó una foto de su hija Isabelita en la playa y varios usuarios dieron a entender que la beba tenía un problema de peso y su madre debería ocuparse seriamente del tema.

La joven no se quedó callada y salió a responder con los tapones de punta: “Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que para mí nunca, el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar”.