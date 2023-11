Internaron nuevamente a Jorge Lanata

Después de las 13.30, el conductor habló desde la Fundación Favaloro con los integrantes de su programa “Lanata sin filtro”: “ Tengo neumonía , me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”.

A pesar del durísimo momento que atraviesa, Jorge Lanata se mostró de muy buen humor y chicaneó a su equipo: “Ustedes tiene que agradecer que no los escuche, porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo”.

El conductor cerró la charla mostrándose esperanzado de poder hacer su programa en El Trece el próximo fin de semana: “Está todo bien, hacemos PPT el domingo”.

Jorge Lanata hablando de su internación:

Es importante recordar que Lanata había recibido el alta el pasado 16 de septiembre, luego de estar cerca de un mes en la Fundación Favaloro con un delicado estado de salud producto de una infección urinaria.

A su regreso, el conductor fue muy sincero sobre lo mal que la pasó: “Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera, porque cuando lo ves parece más”.

Y agregó: “Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”.