Hollywood paralizado: la huelga de actores y escritores frena series y películas

En total son 160.000 integrantes del sindicato SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), entre los que se encuentran reconocidas figuras de la gran pantalla. Una situación así no se vivía desde 1960, cuando guionistas y actores se unieron en reclamo; mientras que el último paro de actores de esta magnitud fue en 1980.

Las negociaciones entre las partes se prolongan desde hace cuatro semanas. El tono del diálogo fue constructivo, de tal manera que parecía que el acuerdo era inminente. De hecho, el 5 de julio, la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión) anunció en su web que había alcanzado un acuerdo previo con el sindicato para tres años. Los estudios ofrecieron la mayor subida de sueldo en 35 años: un incremento de 76% en el monto de residuales para las grandes producciones reproducidas en el extranjero en streaming, además de mejoras “sustanciales” en los fondos de salud y pensiones. El documento también mencionaba una “rompedora” propuesta con la que los intérpretes deberían dar su permiso para que su imagen fuera utilizada por inteligencia artificial, además de otras medidas dirigidas a bailarines y dobles.

Sin embargo, el acuerdo se rompió esta semana, cuando los actores se enteraron por la prensa que los estudios pidieron la intervención de un mediador federal en el tramo final de la negociación. “Nos marginaron, nos faltaron al respeto. Ha sido muy desagradable”, dijo Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores.

Entre los reclamos que realizan los actores, no solo se encuentra un pedido de incremento del 11% en los salarios, sino también regalías por streaming. También buscan garantías de protección ante el uso de inteligencia artificial en las producciones.

El impacto de la huelga en la industria

El sindicato publicó la tarde del jueves las estrictas normas que los actores deben cumplir mientras dure la protesta. Por lo pronto, queda prohibida cualquier actividad frente a una cámara: actuar, cantar, bailar, rodar escenas de acción e incluso manipular títeres. Los actores tampoco podrán prestar su voz o hacer doblajes para cualquier producto audiovisual, como tráileres o anuncios. No se podrá participar en sesiones fotográficas o pruebas de vestuario, ensayos o pruebas de cámara.

Entre las principales películas afectadas y que también serían perjudicadas en su promoción o inicio de rodaje, se encuentran las siguientes:

Secuela de Spider-Man: No Way Home (Tom Holland tuvo conversaciones con Amy Pascal y Kevin Feige)

Blade (reboot con Mahershala Ali cerró su preproducción)

It Ends With Us (película con Blake Lively y Justin Baldoni, basada en la novela homónima de Colleen Hoover)

Community: The Movie (película basada en la serie pausó su producción hasta que la huelga finalice)

Captain America: Brave New World (terminó su rodaje durante la huelga, pero su estreno se ha retrasado hasta el 26 de julio de 2024)

Respecto a las series más importantes que también han sido víctimas del paro se encuentran:

Stranger Things Temporada 5 (las filmaciones se han pospuesto indefinidamente)

Andor Temporada 2 (los escritores de la serie spin-off de Star Wars se unieron a la huelga)

The Last of Us Temporada 2 (el creador Neil Druckman pausó su trabajo respecto a la serie)

Euphoria Temporada 3 (posible retraso tras el paro de guionistas)

Emily en París Temporada 4 (la filmación de la serie de Netflix se ha retrasado dos meses)

The White Lotus Temporada 3 (producción en pausa)

1923 (la precuela de Yellowstone se ha retrasado indefinidamente)

Mientras tanto, entre las producciones que han decidido continuar con sus respectivas filmaciones pese a la huelga se encuentran:

El señor de los anillos: los anillos de poder Temporada 2 (Prime Video)

House of the Dragon Temporada 2 (HBO Max)

(Con información de Infobae y El País)