Grave acusación de Mariana Nannis por el juicio contra Claudio Paul Caniggia

"No duermo tranquila. A este señor, personaje, Caniggia, lo dejan que salga de Argentina sin permiso, la jueza lo dejó y no hizo nada", comenzó confesando Nannis, quien reveló que, a diferencia de lo declarado frente a la Justicia, Caniggia estaría en Milano en vez de España.

Al ser consultada por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio sobre la causa judicial, la denunciante aseguró: "Él nunca respetó a la Justicia ni a ninguna mujer. No me respetó a mí que soy la mamá de sus hijos, no va a respetar a nadie. Todas las cosas que ha hecho esta persona, que también ha hecho cosas con sus hijos que son imperdonables, no respeta a nadie".

Sin quedarse ahí, Nannis procedió a lanzar una fuerte denuncia contra el abogado de Caniggia, Fernando Burlando: "Ya sabemos que Burlando compra a todos los jueces que quiera. Si no a Caniggia no le dan tantas prórrogas", disparó, y agregó: "Obviamente, cómo voy a pensar que a Caniggia le dan una, dos, tres prórrogas; entonces están comprados los jueces, los compró Burlando".

El abogado de Mariana Nannis, presente en el estudio de Crónica HD, concedió que la acusación es "algo difícil de comprobar", pero no dejó de señalar las incongruencias en la causa: "Este mes acaban de decir que Caniggia estaría en España. Pero ahora está en Italia. Alguien lo declara, ¿quién tiene acceso?", se preguntó el letrado.

Burlando, por su parte, reaccionó en vivo y en directo a la denuncia de Nannis en su contra con una simple frase dirigida a la mediática: "Mandale un beso". Nannis, quien intentó volver a Argentina para el nacimiento de su nieta pero no pudo hacerlo, terminó asegurando: "Si me hubiera apoyado la Justicia argentina, Caniggia estaría preso".

