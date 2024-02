Gran Hermano: nuevo eliminado, grave sanción a hermanos y casa dividida

Por otra parte, fue una noche de durísimas sanciones por un escándalo ocurrido unas horas antes de comenzar la emisión en vivo.

La sanción de Gran Hermano

“Pasó de todo, las superpoderosas hasta las manos. Fin de la amistad entre Furia y Agostina, casi se van a las manos. Y hoy un jugador o una jugadora se va de la casa”, arrancó diciendo Santiago del Moro apenas inició Gran Hermano este lunes a la noche. Cabe recordar que durante la tarde de ese mismo día, una persona se trepó a la pared lindera del patio y hubo varios jugadores que interactuaron con ella. “Hicieron preguntas en un ida y vuelta con los intrusos. Estuvieron astutos Martín y Manzana, porque se dieron cuenta de lo que pasaba, miraron y entraron del jardín a la casa. Las que cayeron en la trampa y tuvieron ida y vuelta fueron las chicas superpoderosas”, agregó el conductor.

Todo ocurrió cuando se encontraban en el patio Rosina, Lucía, Zoe, el Chino y Federico, alias Manzana, cuando se escuchó nítidamente la voz de alguien que los saludaba. De repente surgió un encendido ida y vuelta entre las chicas especialmente y la persona desconocida en cuestión. “¡Hola!, ¿dónde estás?”, le preguntó Rosina mirando hacia el paredón mientras sus otros compañeros corrían a su lado. “¿Qué hacés?”, “¿qué tal, qué tal por acá?”, agregaron los otros. En ese instante, se podía escuchar la voz de la persona que había intentado romper el aislamiento de los integrantes de la casa más famosa del país. Pero las jóvenes fueron por más en la interacción y Rosina lo interrogó: “¿Nos conocés?”. “Sí, es la voz de Lucía”, afirmó la otra persona desde el otro lado del estudio.

Más adelante, continuó “¿Me querés?”, le cuestionó. Y la persona le respondió: “Claro”. Pero lejos de guardar el aislamiento que exige el reglamento del juego, Lucía quiso saber más. “Pará, ¿cómo me ven de afuera? ¿Bien?”. Acto seguido, Gran Hermano les pidió que entren rápidamente a la casa, y las participantes lo hicieron a los saltos y a los gritos, contentas por enterarse de algunas cosas del afuera.

Esta noche, la voz de Gran Hermano se hizo escuchar en el living cuando todos los hermanitos estaban reunidos para la gala de eliminación. “Atención por favor, necesito silencio. Hoy a la tarde me comuniqué con ustedes para advertirles acerca de la prohibición de interactuar con el afuera. Esto significa que tienen terminantemente prohibido responder gritos del exterior, incitar que vengan a gritarles o recoger elementos que puedan arrojarles al jardín. El protocolo es claro al respecto y a pesar de mis reiteradas advertencias no lo están respetando”, comenzó diciéndoles a todos. Luego, explicó la sanción que había determinado para la actitud que habían tenido. “Por lo tanto he tomado una decisión. En primer lugar quiero informarles que este jueves jugarán por el 50 por ciento semanal. Si ganan la prueba tendrán la mitad del presupuesto y si la pierden, tendrán el 25 por ciento para gastar en el supermercado. Voy a referirme a las personas que esta tarde participaron: Lucía, Zoe, Rosina quiero decirles que por esta grave conducta van a ser sancionadas. Lucía, Zoe y Rosina, les informo que ya están nominadas. Además mañana no van a participar de la prueba por el liderazgo y tampoco podrán ser salvadas por el nuevo líder de la semana”.

Además, en la noche de este lunes se definirá qué concursante abandona el certamen. La placa final quedó conformada por Virginia, el Chino, Joel y Emmanuel tras haber sido salvados Lisandro, alias Licha, Bautista y Nicolás, en ese orden, según había anunciado Santiago del Moro en la emisión del domingo. Hasta el momento, desde que comenzó el reality show del año 2024 se fueron eliminados los siguientes participantes: Hernán El Negro Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Isabel De Negri, Catalina Gorostidi, Carla Destéfano (quien en realidad abandonó la casa por decisión propia), Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone y Sabrina Cortez. En algunas semanas se dará el repechaje en el que un hermanito eliminado podrá volver a ingresar a la casa para continuar con el juego.