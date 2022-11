Gran Hermano: la ex novia de Agustín rompe el silencio y cuenta cómo es en la intimidad

gran hermano.png

Daiana, ex novia de Agustín, rompió el silencio en el programa A la Barbarossa y contó por qué fue que terminaron con el ahora participante de Gran Hermano.

“Es muy sabio, muy inteligente, muy buena persona, se fija en todos los detalles. Él cuando se enamora da todo, estuvimos casi dos años”, contó Daiana. La chica, en lugar de estar enojada por el ingreso de su ex al reality, se mostró muy fanática y reconoce que se puso contenta cuando vio a Agustín en Gran Hermano.

Sobre el fin de la relación con Frodo, Daiana aseguró que fue culpa de ella que terminaran.

“Fue por algo más personal mío. No es que él hizo algo o yo hice algo. Vos fijate que corté en plena pandemia. Venía con un estrés entre la facultad y el trabajo, de todo un poco, y le dije que no podía sostener la relación porque no podía darle el 100%”, reconoció.