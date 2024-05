Gran Hermano: el video de Mauro que fue un disparo al corazón de Furia

“Hola chicos, ¿cómo están? Soy Mauro, ya lo saben”, dijo el ex GH al empezar el saludo y luego les dijo: “ Disfruten de estar adentro, es algo increíble. Yo estoy acá, me quería quedar, pero fue así”.

“Acuérdense siempre: mente, corazón y adaptación, como dice Santi (del Moro). Y les agradezco un montón por haberme querido conocer y darme la oportunidad de mostrarme. Un saludo y beso enorme a todos”, finalizó.

El mensaje de Mauro y Licha cierran la jornada de saludos para los participantes



Mirá #GranHermano pic.twitter.com/fPe96Q5cX2 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 31, 2024

La reacción de Furia al mensaje de Mauro en Gran Hermano

El frío mensaje dejó en shock a Furia, que ni fue nombrada y se quedó “congelada” mirando la pantalla y luego se la vio triste.

Según contó luego Mauro en sus redes, grabó dos videos para sus excompañeros. “Vi que pasar mi saludo a lo último, pero fue el general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser”, dijo y aclaró: “Era un mensaje para Bauti, para Flor, que le decía que la quiero mucho, para Darío que lo banco un montón”, continuó.

Por último le había destinado un mensaje a Furia, no muy cariñoso: "Y decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron”.

En el vivo, Santiago del Moro contó que hubo un problema en la carga de los videos por eso se demoró la salida al aire del mensaje de Mauro