Gran Hermano: Camila hizo que Daniela revele su mayor secreto

La nueva hermanita se encargó de hacer que Daniela confesara la forma en la que conserva sus extensiones, cuando ayer les ofreció esmalte de uñas a ella y a Julieta, pero esta última se interesó por saber si Camila se hacía uñas esculpidas o semipermanentes en el afuera, ante lo cual Camila manifestó que sí las usaba, pero prefirió dejarlas de lado para la experiencia en Gran Hermano por el mantenimiento.

"Nosotras nos hacemos las uñas... Ella (Daniela) vino con las uñas hecha", comentó Julieta. Camila se mostró sorprendida y consultó si aún las tenía, pero al ver que no, aprovechó para preguntarle "¿Cómo hacés con las pestañas?". Precisamente, Daniela estaba frente a un espejo arreglándose para la fiesta y respondió: "Acá están. Me las estoy poniendo pelo por pelo yo. Las guardé y cuando se me iban cayendo, las pegaba".

El pícaro mensaje de Moria Casán sobre las pestañas de Daniela de Gran Hermano

La One usó su cuenta de Twitter para hacer referencia al mantenimiento que necesitan las extensiones de Daniela y no dejó de ponerle su irónica forma de hablar: "Me ofrezco a limpiar las pestañas #ModoTecho de DANIELA".

Asimismo, Casán recordó las consecuencias que podría tener si no se hace un mantenimiento pronto: "Va a terminar sin visión de tanto parpadear, mugre, en esas lashes hay de todo, miguitas, líquido, etc".