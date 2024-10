Gran Hermano 2024-2025: mirá cómo será el reality más visto de Argentina

Por otro lado, el entrevistado recordó la polémica que se había generado con el perro que había ingresado a la casa y que terminó viviendo con Martín “el Chino” Ku: “Me molestó que hablen de maltrato animal con lo de Arturo cuando no fue así, y me molestó porque amo los animales y nunca dejaría que pase algo así”.

Además, Santiago contó que dará más detalles de lo que verán los fanáticos muy pronto: “Iré al programa de Susana Giménez para hablar de Gran Hermano en algún que otro domingo”, expresó. Y sobre la nueva edición, cerró: “Tenemos estudio nuevo, ya se empezó a hacer, tiene que ver con la mística del estudio”.

image.png Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

El vocero presidencial quiso entrar a Gran Hermano

Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, asistió a Empezar el Día, el programa de Yuyito González. La conductora le pidió que se presentara a cámara, como si estuviera en una audición para un casting de Gran Hermano. Lo que devino en una confesión del vocero presidencial.

“Al primer casting de Gran Hermano, yo me anoté. En el año 2001″, expresó y ante la sorpresa de Yuyito Adorni reveló por qué quiso formar parte de Gran Hermano 2001.

“Porque no tenía nada para hacer. Era un inconsciente total. Tenía 18 años. En la segunda instancia del casting abandoné porque me di cuenta de que era un delirio. Yo recién había terminado el secundario. No sé qué quería en esa época, un delirio que tuve de chico”, sentenció, sincero.