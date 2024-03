Florencia Bertotti rompió el silencio: habló de la polémica con Cris Morena y las fuertes declaraciones de Juan Gil Navarro

“Es una locura lo que está pasando, estoy muy agradecida, muy contenta, no esperábamos esta repercusión acá”, confesó en diálogo con el programa de América y reveló cómo se enteró que había vendido todas las localidades. “Yo justo estaba de viaje, de vacaciones, y me quedé sin datos, no nos enterábamos lo que estaba pasando hasta que llegué al hotel y vimos que se había agotado todo, no entendíamos nada”.

“Salieron a la venta las entradas para el Estadio Único de La Plata, para que los que se quedaron afuera puedan venir en Buenos Aires”, agregó la actriz y cantante. Y luego, se refirió a uno de los temas más inquietantes para sus fans: si cantará los singles de la novela infanto juvenil, ya que la duda está planteada por una cuestión de derechos de autor.

“Se armó una polémica, una confusión sobre si era un show de Floricienta o de Flor Bertotti”, le dijo el cronista sumado a las declaracionesque Cris Morena le había dicho a De Brito. “Con respecto al show, es de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta“, había afirmado la productora.

“Exactamente eso, ninguna duda más que eso. Imaginate que tenés la respuesta de Cris, ¿qué más podés querer?”; contestó Flor y acto seguido aclaró para llevar tranquilidad: “Con Cris está todo súper hablado, está todo perfecto, si quieren ir por ese lado, no va a haber nada”.

“Hablé con Cris después de que ella hable con Ángel”, agregó Flor y dio por finalizado el tema: “Para que se disipen las dudas está el setlist a disposición del que quiera en Spotify, donde está todo el track list del show, están todas las canciones de Floricienta, de Nini, canciones mías, canciones que escribí para Simona, para mi hijo, para Fede (Amador), hay miles de canciones que están a disposición para que las escuchen y las aprendan”, señaló, y aclaró entusiasmada que su público no solo está pendiente de las canciones de la tira.

“Me sorprende que hay canciones en el show que son nuevas, pero arranca el primer acorde y se la saben enteras, realmente para mí es una fiesta”, contó emocionada por todo lo que le está pasando, sin que esto implique renegar ni olvidar su pasado: “Seré Floricienta hasta el día que me muera y por supuesto que no sería la mismo, la gente viene porque quiere escuchar esas canciones, porque tiene ese recuerdo anclado de la infancia, de momentos lindos”.

Lejos de cualquier discusión económica, la artista continuó: “Uno puede cantar lo que quiere y después hay una repartición de SADAIC que va a los derechos de autor, los autores de cada tema cobran los que corresponde”. Tampoco quiso entrar en polémicas con Juan Gil Navarro, el galán en la novela, que había señalado hace un tiempo: “Yo no vivo del pasado, me aburre mucho. Agradezco como siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, que no importe o no sé qué, pero ya está”.

Sobre esas declaraciones, Bertotti sentenció: ”Pobre, a lo mejor está cansado, no me parece mal, cada uno reacciona como puede y como quiere”, sostuvo y concluyó: “A lo mejor le queman la cabeza hablándole de eso, él hizo un millón de cosas después y quizá quiere despegarse o no le gusta que lo asocien o está cansado simplemente, no lo veo mal”, cerró.