¿Fin del amor?: resurgen los rumores de crisis entre Wanda Nara y L-Gante tras su show en Paraguay

“Wanda y L-Gante llegando al hotel en Paraguay. Ni bola”, escribieron en la publicación en la que se puede ver al cantante y la mediática bajando de sus camionetas y entrando por separado al lugar de hospedaje, sin dirigirse la palabra en ningún momento.

image.png

Los bloopers de Wanda Nara y L-Gante

Finalmente llegó la hora de la presentación junto a L-Gante en el festival Cumbiasónico en el SND Arena de la nueva versión de Amor verdadero que el cantante hizo de una forma bastante fría y lejana para con la mediática, una distancia que los fans notaron rápidamente y lo hicieron saber a través de las redes sociales mostrando los videos alusivos.

Wanda se presentó luego de manera solista. “Tenía un montón de ganas de conocer Paraguay. No puedo creer cuántos son. Me emociona mucho. Estuve a punto de no venir. Saben que estuve con algunos problemas personales, pero las mujeres somos fuertes”, dijo en referencia a sus escándalos Mauro Icardi.

Más tarde Wanda entonó temas como Bad Bitch y Money, durante el cual tuvo un traspié intentando hacer un truco coreográfico que no tuvo el mejor final. Mirá el video para ver qué le ocurrió.

image.png