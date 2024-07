Escandalosa separación de Soledad Fandiño y René de Calle 13: denuncias cruzadas y una estafa millonaria

Varela agregó: “Él le dice: ‘Perfecto. Bueno, búscate un departamento que te guste’. Ella busca ahí, por República de la India, y le dice: ‘El departamento sale 750 mil dólares’. René, socialista, comunista y todo eso, dice: ‘Ay, qué barato, qué divino… Perfecto te lo compro por 750 mil dólares’”.

Soledad-Fandino-y-Rene-Perez-1200.jpg Soledad Fandiño y René

Rodrigo Lussich la interrumpió para sintetizar la situación: “Es René Pérez, de Calle 13. Residente. Le compra a Fandiño, la madre de Milo, su hijo, un departamento de 750 mil dólares”.

Paula retomó la historia: “Exactamente. Bueno, resulta que ahora ella quiere volver a vivir a Miami, en un hotel que se llama Paradiso, que parece que es muy medio pelo según me dijeron, gente mala la que me pasa la data. Ella dice: ‘René, tengo que comprar en el Paradiso’. Entonces él le dice: ‘Bueno, querida, vendé en Argentina’. Entonces le tasan todo y no va que le venden el departamento en Argentina por 500 mil dólares”.

La panelista explicó que el cantante protestó: “‘¡Pero si a mí me dijeron 750 mil!′. ‘No, René, ese departamento siempre valió 500 mil ’ ”.

Mariana Brey ironizó: “Se quedó con un vuelto, Sole”.

Varela aseguró: “Él se enteró ahora y obviamente se calentó. Parece que ya la confianza económica no la estaría teniendo. Él vive en Nueva York, Soledad va a vivir en Miami, pero ahora está en Argentina resolviendo cuestiones que tal vez tengan que ver con esto”.

Video de la denuncia contra Soledad Fandiño: