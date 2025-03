En detalle, cuáles son las demandas de Wanda Nara contra Alex Caniggia por calumnias e injurias

Representada por el abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes, Nara denunció que desde hace tiempo es “objeto de constantes ataques calumniosos e injuriosos” por parte de El Emperador y señaló que esos dichos “lesionan su imagen y honor”.

“Los agravios e insultos que a continuación voy a enumerar, sirven a modo de simples ejemplos para dejar en evidencia el daño que ocasiona el aquí denunciado en mi persona”, puede leerse en la demanda que Wanda presentó antes el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Capital Federal el pasado 10 de marzo de 2025.

“Ella siempre fue grasa, cabeza, tilinga y gato acomodado” y “Si el gato callejero y el mono tuvieran un hijo seguro sería varón... gordito como la madre y feo como el padre...”, son dos de las frases que resalta en la denuncia. Respecto a la última declaración, añadió que estuvo acompañada por una foto en la que ella aparece junto a sus cinco hijos y un séptimo integrante que resultó ser el actor Brian Buley.

A modo de pruebas, la mediática presentó posteos de la red social X -ex Twitter- y artículos periodísticos de distintos medios.

Al ser consultado por la demanda, Cipolla expresó: “La querella ya fue rechaza por el tribunal de inicio, después ellos interpusieron un recurso de apelación y ahí fue que casación ordenó que Alex fuera notificado para que pusiera abogado”.

En cuanto a la defensa, advirtió que el escrito carece de sustento probatorio. “En la querella no surge absolutamente nada que sea perjudicial contra la señora Nara, así que queda dentro de la psiquis de ella considerarse ofendida o no. Y después los dichos no son ofensivos. Incluso publica cuestiones de redes sociales y no verificó si son las reales o no. Es decir, desconocemos en su totalidad la documentación que ella presentó”, expresó el letrado.

Fuente: Todo Noticias