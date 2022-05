El terrible relato de Amber Heard sobre una violación que habría sufrido de Johnny Depp

“Me tomó un minuto responder porque no recordaba haber visto la botella que Johnny estaba usando conmigo. No tenía ningún recuerdo de haberlo visto. No me di cuenta de esta foto hasta el otro día... Y sentí que se me encogía el estómago cuando la vi”, expresó Amber ante el tribunal. La actriz no pudo evitar quebrarse al recordar el escabroso episodio.

amber heard 3.jpg En el juicio mostraron la foto de la botella.

"Mientras me penetraba con la botella me decía que me iba a matar, una y otra vez", dijo sobre Depp y dejó a todos los presentes en shock.

Heard contó que tras la agresión sexual ella sangró y que solo rogaba porque la botella no estuviera rota. "En ese momento pensé que después podría doler, pero me convencí de que la botella no estaba rota y la incomodidad se fue por el miedo que tenía”, dijo.

En el mismo testimonio, la ex mujer de Johnny Depp contó que el actor le dejaba mensajes escritos con sangre en las paredes de su hogar y sobre esto sí presentó imágenes de prueba. Los comportamientos del protagonista de "Piratas del Caribe", según Heard, eran más que extraños.

amber heard 2.jfif Los mensajes de Depp le habría dejado a Amber Heard escritos en las paredes.

Según su versión, Johnny Depp escondía trozos de carne cruda en algunos rincones de la casa y que, inclusive, lo hizo una vez en un camisón de ella.

El juicio por difamación que enfrenta a Heard y Depp todavía tiene un largo camino por recorrer pero los detalles son cada vez más escabrosos.