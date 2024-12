El regalo sorpresa que Franco Colapinto le mandó a Juana Viale tras faltar a su programa

Franco Colapinto, tras su destacada actuación en el tramo final de la temporada de la Fórmula 1 y su llegada a Argentina, estaba invitado a Almorzando con Juana Viale (Eltrece). Sin embargo, días atrás anunció que finalmente no asistiría al programa de este domingo. De todos modos, le mandó un importante regalo a la conductora.

Acto seguido, una asistente se le acercó con un gran ramo de rosas. “Ay, mirá las flores que me mandó, Franco, ¡qué bueno que no viniste y me trajiste estas flores!”, ironizó.

Finalmente, la conductora leyó la carta que le mandó el piloto: “Juana, me hubiese encantado estar en la mesa y compartir con todos ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos. Ojalá nos veamos en 2025. Feliz año para todos ustedes”.

“Un beso enorme, Franco. No te hagas drama, si no venís el año que viene te quedás sin estar en el programa, ¿ok? Entendemos los compromisos, gracias”, cerró la nieta de Mirtha Legrand.

Franco Colapinto explicó por qué no fue al programa de Juana Viale

“Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y quería agradecerles por la invitación, por el tiempo, por el espacio. Pero bueno, por temas personales y por cosas de trabajo no voy a poder estar”, expresó en un video que trascendió en las redes sociales en la semana.

“Ojalá que en el futuro nos podamos encontrar, pueda ir y charlar un poco con todos ustedes. Me encantaría. Quería más que nada también agradecerles a todos los argentinos, a todos los que hicieron posible que cumpla este sueño este año”, agregó.

Por último, Colapinto mandó un saludo de fin de año: “(Quiero) Desearles un muy, muy feliz año. Que terminen muy bien este 2024 y vamos por un gran 2025. Un abrazo muy grande para todos y ojalá (pueda) verlos pronto”.