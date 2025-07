'El Murmullo' regresa a su San Juan natal más vigente que nunca

"Siempre habrá alguien que escuche y alguien que cuente. Siempre estarán aquellos sentados, que no se mueven, lo mínimo, poca cosa. Como nosotras ¿entiende? Mi madre me enseñó eso. Cómo mirar, digo, cómo murmurarlo todo. Así suavecito, en la mañana, en la tarde, en la noche. Toda la vida, toda la vida, toda la vida...". No sé cuánto más hará falta agregar para sacar la entrada y sumergirte en 'El Murmullo', la extraordinaria obra de Juan Carlos Carta que vuelve a subirse al escenario 25 años después de su estreno.