El "Mini" de "Duro de Domar" fue internado de urgencia y está grave

El conductor agregó: “En estos momentos se encuentra en terapia intensiva después de haber sufrido una descompensación el fin de semana. Se le tapó una arteria y empezó a sentir dolor fuerte en el pecho, le costaba caminar y respirar”.

Etchegoyen remarcó: “Le empezó a agarrar una tos seca al principio y fue empeorando. A mí me dicen que estuvo unos minutos del otro lado, casi se muere Juan Carlos. No te imaginas la desesperación que tenía, le dijo a un familiar: ‘Hermano, llévame al hospital porque no puedo más’”.

El periodista reveló: “Cuando ingresó al Hospital San Isidro se desvaneció haciéndose estudios. Entró en estado de somnolencia y luego pudieron reanimarlo. Está acompañado por su hermana y su hermano en estos momentos, está controlado, pero sigue en terapia intensiva. Cuando haya más novedades las comunicaré”.

Por su parte, Miriam Velázquez, hermana del artista, contó: “Él está delicado, yo estoy con acompañándolo y por ahora no puedo dar mucha información sin su autorización. De todos modos, toda la información que salió publicada es correcta. Quiero en nombre de mi hermano agradecer a todos sus seguidores por su preocupación”.