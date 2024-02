El inesperado elogio de Wanda Nara a Javier Milei: "Tenemos el presidente más..."

Por compromisos comerciales o por vacaciones, Wanda Nara puede estar en cualquier parte del mundo en cualquier momento del año. Si no es Roma o Milán es Estambul, y si no es México o Miami, es Buenos Aires. Por estos días, la empresaria se encuentra en el país donde está difundiendo “O bicho vai pegar”, el segundo tema de su flamante carrera como cantante, cuyo videoclip fue grabado en una favela de San Pablo y su estética apunta a terminar con la histórica rivalidad futbolera entre los países.

Wanda explicó cómo desembarcó en la música, manifestó su alegría por el éxito de su canción -tendencia número uno de la Argentina- y habló un poco de todo. Por supuesto de las idas y vueltas con su marido Mauro Icardi, con quien parece haber firmado la paz definitiva y de quien aseguró haberse “peleado pero nunca separado”. Pero también de su relación de amistad con L-Gante, de su salud que preocupó a todos y de los nombres propios de su círculo más cercano, donde se resguardó para afrontar los momentos difíciles.

Hacia el final del móvil, Claudio Ambrosino le preguntó por Kennys Palacios, su asistente de máxima confianza en el último tiempo, de quien según algunas versiones estaría distanciada. El estilista fue uno de los participantes del Bailando 2023 mientras Wanda cumplía sus compromisos en el exterior y de allí surgió el rumor acerca de que el buscaría nuevos desafíos profesionales.

“A mí me gusta que la gente que me rodea crezca, sea feliz, y sacar lo mejor de cada persona”, señaló disipando las versiones. “Elián Valenzuela (por L-Gante) es mi amigo, quiero que sea el numero uno y me enoja cuando hace cosas de niño travieso. A Kennys, cuando hace cosas que no van, también lo reto. Quiero lo mejor para mi hermana. A Mauro lo llevé yo a Turquía y la está rompiendo, es goleador y campeón...”, enumeró.

En ese momento, el conductor empezó a hacer gestos para terminar el móvil y en medio de la despedida y el agradecimiento de la conductora, se escuchó a la panelista Karina Iavícoli proponerle que asumiera el rol de analista política.

“Yo no hablo de política, quiero lo mejor para mi país”, se excusó la entrevistada, antes de dejar una frase que sorprendió a todos en el piso: “Tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos, así que disfrutemos y que nos vaya bien”, cerró, tirando besos y acelerando.