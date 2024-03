El duro mensaje de Mirtha Legrand por la situación económica del país

Fue en medio de una charla con el médico de la mesa sobre la depresión, Mirtha aseguró: “A mí me deprime el país”. En tal sentido, remarcó que hay “ciertos sectores” que la pasan mal y que le generan angustia.

“Me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo. No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más, lo digo porque lo siento”, expresó la conductora con notable congoja.

Además, luego de los anuncios de los últimos días del presidente Javier Milei, sumado a los del portavoz oficial, Manuel Adorni, acerca de los masivos despidos en el Estado, la diva cuestionó: “Yo siempre pienso en el chiquito que está en la casa y le dice al padre: ‘Papá tengo hambre’. En la gente que han despedido, ¿a dónde va toda esa gente que han despedido?, ¿qué se hace?”.

Tras ello, Mirtha llamó a la reflexión acerca de la dura crisis que viven los argentinos. “Son miles de personas, es terrible lo que estamos viviendo, hay que pensar en los demás”, remarcó

A su cuestionamiento enseguida se sumó Muscari. “Cuando uno anda por la calle pensar en el otro es irremediable porque todos vivimos en Buenos Aires y en la calle hay un montón de gente durmiendo”, sostuvo.

“Yo vivo en Recoleta, que siempre fue un barrio de ‘chetos’, de ‘señoras bien’ y está lleno de gente durmiendo en la calle y gente pidiendo. La madre con el hijo y te das cuenta de que no tienen dónde ir porque los veo todas las noches ahí”, lamentó.

En ese contexto, la diva de los almuerzos expresó: “Todo eso es terrible, ¿sabés por qué me da rabia? Porque este es un país riquísimo”.

Y enseguida cuestionó el pago de la jubilación en dos tramos luego de que el productor teatral hablara sobre la situación de las personas mayores que no llegan a fin de mes.