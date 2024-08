El dulce anuncio de los ex Gran Hermano Cata Gorostidi y Joel Ojeda

Joel Ojeda y Catalina Gorostidi son dos de los personajes más carismáticos surgidos de la última edición de Gran Hermano y, desde que comenzaron su noviazgo, su popularidad en las redes sociales no dejó de crecer. Ahora, la pareja le dio una gran noticia a sus fans al confirmar que empezarán a vivir juntos. La encargada de dar la primicia fue la joven, que escribió en su cuenta oficial de Instagram : “Le dije que sí, somos novios y nos mudamos juntos. Te amo tanto” .

Rápidamente, el posteo se viralizó y generó innumerables comentarios de sus seguidores: “Que feliz me hace verte así, y con ese hombre que te cuida y te mira con tanto amor”; “Me acuerdo en la nota que te hice y te dije: ‘Nunca digas nunca’, y así fueeeee. Felicitaciones, nena”; “La que puede puede, y la que no, se peina como tía”; “Nunca me imaginé que ustedes iban a terminar juntos”; “Los quiero, que sean felices y coman muchas perdices”; “Tendrían que mandarle estas fotos a Furia, ella que es tan resentida y se pone muy celosa con cada cosa que hace Cata. Seguramente ella nunca va a tener una relación así de linda y sana. Felicitaciones, chicos, mucha merde”.