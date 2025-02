El drama de La Tora, ex figura de "Gran Hermano": sufre un grave problema de salud

En el ida y vuelta con Alejandro Castelo, la ex “GH” explicó qué está haciendo para superar su problema: “Me privo de un montón de cosas en mi vida por tener ansiedad social, voy a coaching y al psicólogo , soy muy pro de la salud mental. Me privo mucho de salir a lugares populares con mis amigas o mi familia, si voy a la cancha no puedo ir sola, tengo que ir acompañada”.

La Tora reveló un dato inquietante: “Ni siquiera salgo a caminar cerca de mi casa, no conozco la vuelta de mi casa. Me falta el aire, es una situación que no puedo controlar, le pido todos los días a Dios”.

Tras esta declaración, el especialista Gabriel Cartañá explicó qué es la fobia social en el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito: “Ella lo describe bien, pero califica equivocadamente, y está bien, porque ella no es psicóloga, no tiene por qué hacerlo. Lo que a ella le pasa el nombre no es ansiedad social, sino que es fobia social”.

Embed - El difícil momento de La Tora en su lucha contra la fobia social: “Le pido todos los días a Dios”

El abuso que sufrió

El mes pasado, la joven contó algo tremendo: “Fue cuando tenía unos 8 años. No tengo el recuerdo de cuántas veces fueron y nunca dije quién fue. Mi familia lo sabe, pero en cámara no lo dije. Hoy lo hablo, lo cuento y me llegan un montón de testimonios. Cuesta mucho cuando alguien es abusado, decirlo. Así como si alguien te maltrata, decir: ‘Fui golpeada’ es difícil. Cuesta mucho ponerlo en palabras y creo que, con el tiempo, es cuando lo podés decir y una vez que lo aceptás”.