El accidente doméstico de Yanina Latorre que deja muy mal parado a su marido: "No te moriste"

“Estoy llena de moretones. ¡Me caí por la escalera! Estaba estresada, apurada, con la caldera y con el plomero. Últimamente en casa brota agua de todos lados. Entonces, estaba en bata y en pantuflas”, arrancó su relato la diva de América TV.

Y agregó: “¿Viste cuando pisas con las pantuflas? ¡Me despatarré y caí! Y Rosa, pobre, me quería atajar y me decía: ‘¡Estás muy estresada!’. ‘¿Te parece?’, le decía yo".

Yanina Latorre confesó que, tras caerse y golpearse, le mandó un mensaje a su esposo, que tuvo una reacción fuera de lo común.

Según la versión de la panelista, en vez de consolarla, su marido le dijo: “Bueno, si me mandaste un mensaje, tan mal no estás”.

En ese punto, Yanina reconoció: “Yo soy dramática, enseguida le mandé el audio llorando, y Diego me dice: ‘Bueno, estás mandando un audio’ como diciendo: ‘No te moriste’”.

Un matrimonio que arrancó con el pie izquierdo

La diva relató su extraño casamiento en 1994: “Diego era la estrella de Boca en ese momento. Yo me casé un lunes, porque el martes Bilardo se lo llevaba para concentrar. La noche de bodas era dormir en el hotel y él a la mañana se iba a concentrar”.

Yanina Latorre reconoció: “Vomité tanto a la noche, quedé tan mal que cuando me levanté empecé a vomitar sangre, se ve que se me había lastimado el esófago. Llamé a la ambulancia y me internan”.

Video del casamiento de Yanina Latorre en 1994: