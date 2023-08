Desvalijaron a Miguel Bosé en un violento asalto: 10 hombres armados y 2 horas de tensión

TV Nacional Got Talent Argentina arrancó con todo: ¿qué pico de rating alcanzó?

El músico y actor, de 67 años, detalló que los asaltantes “se llevaron todo, coche incluido” en un asalto que describió como “muy estudiado y milimetrado”. “Para hacerlo corto, estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables”, dijo Bosé sobre los gemelos de 12 años, que fueron concebidos mediante gestación subrogada.

“Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que debéis atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas”, añadió el artista, radicado en México desde 2018, aludiendo a la noticia que empezó a circular la noche del domingo en algunos medios y redes sociales.

Bosé agradeció el apoyo de sus amigos y seguidores, y especialmente a sus vecinos por ser los primeros en llegar. Según la prensa mexicana, la unidad residencial se localiza en un barrio elegante del suroeste de la capital.

“Y a los que tanto especulan con que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta”, agregó el cantautor.

Miguel Bosé no hizo la denuncia por el robo

“Hasta el momento ni la víctima y/o su representante legal, ni la administración del conjunto residencial donde ocurrieron los hechos se han presentado a esta Fiscalía a denunciar el ilícito”, informó la fiscalía en un comunicado.

Además, detallaron que agentes fueron hasta la casa pero no se les permitió el acceso. “Esta mañana, se entabló conversación con la administradora del conjunto residencial, quien mencionó que el afectado no se encontraba en el domicilio y que no era deseo de ella rendir ningún tipo de entrevista relacionada con los hechos”, comunicó la FGJ-CDMX.

Sin embargo, dijo la Fiscalía, se notificó el hallazgo de una camioneta que coincide con las características del vehículo que en redes sociales se señaló como robado.

Ante esto, intervinieron expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, en las materias de criminalística, fotografía y valuación, así como agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes ya analizan imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona donde se encontró la camioneta.

La Fiscalía está a la espera de que Miguel Bosé se presente a acreditar su propiedad.

Fuente: TN