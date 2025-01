De qué se trata la rara película en la que Amy Adams se transforma en una perra

image.png

Harta de la rutina, cuando su hijo tiene 3 años, la protagonista cae en una especie de desahogo mental en la búsqueda por evadir su realidad, a través del cual empieza a notar extrañas señales de transformación física y emocional hasta sacar a su bestia interior, una perra que corre desesperada y libre por las noches.

Catalogada como de terror, “Canina” no cumple con las características del género, sino más bien se muestra como un drama con toques de comedia negra y surrealismo e, incluso, con el últimamente muy explotado estilo del horror corporal.

En medio de una tensión agobiante, el film arranca con una serie de vivencias que se repiten una y otra vez. Si bien en las escenas no hay momentos desgarradores ni dramáticos, el sólo hecho de la repetición genera la sensación de asfixia. Y a eso se suma el sentimiento de culpa que va creciendo en la interior de la madre y que se hace cada vez más palpable.

Luego, la narración se adentra en la soledad y la inequidad de la vida que llevan la madre y el padre de esa familia. Ella siempre en casa, él lejos debido a sus actividades laborales. Ambos mostrados con una particularidad: los nombres de estos dos personajes jamás aparecen a lo largo de la película, en los títulos son sólo “madre” y “esposo”.

Cuando el planteo ya está instalado, la historia se vuelca hacia el surrealismo. Ella empieza a sentir ese cambio que pasa de ser metal a comenzar a transformarse en algo físico. Apoyada en la mitología, la “madre” saca a esa bestia interior, aquella que ha tenido contenida durante mucho tiempo, para transformarse en el animal y explotar sus instintos primarios.

De ese modo, la ficción aprovecha para hablar de modo explícito de la creencia repetida en varias ocasiones de esa especie de poder sobrenatural de las mujeres para engendrar vida, con todos los cambios corporales y dolores que eso conlleva. Mientras, hace un paralelismo demasiado literal de la manada de perras que acompañan la versión animal de la protagonista y la que logra hacer, al principio a regañadientes y después con gusto, como mujer con otras madres que están en su situación.

De cal y de arena

El mayor problema en "Canica" es que, si bien el lado oscuro de la maternidad ya fue expuesto en una enorme cantidad de films y series, esta vez la propuesta sumaba un componente extraño, el de la transformación en el animal. Sin embargo, esta es la faceta que queda en jaque. Eso, principalmente porque la metáfora está representada de un modo demasiado simple, súper explicado y por demás literal. Sin contar que el recurso se usa de una manera sumamente reiterativa y sin grandes cambios en una y otra oportunidad.

Sin embargo, juega a favor el hecho de que cada uno de los detalles cotidianos de la maternidad sea explorado y todos llevados al extremo. Esto genera un plus porque no hay modo de que cualquier madre o, inclusive padre, que la vea no se sienta identificado con alguno de esos aspectos, lo que se traduce inevitablemente en la generación empatía, que en algunos, puede sacar varias lágrimas.

Otro ítem que suma es que, más allá de la angustia de esa mujer por el que modo en que vive su maternidad y el costo que ha implicado para su desarrollo personal, jamás se ve que haya un desprecio de ella hacia su hijo pequeño. Al contrario, lo que se trasluce es que lo ama y que no se arrepiente de su existencia. Se percibe un manejo muy equilibrado al mostrar los distintos sentimientos para lograr ese efecto.

Y, sin dudas, lo que resalta es la interpretación de Amy Adams, que con su actuación en “Canina” obtuvo su undécima nominación al Globo de Oro, un premio que ya ha ganado dos veces. En la película, la actriz pasa del agobio total a los momentos más tiernos con el niño. Deja ver de modo permanente sus ojos celestes siempre brillantes y al borde del derrame. Y se anima incluso a mostrarse auténtica mientras, en cuatro patas en medio de su jardín, raspa el piso para hacer un pozo con su cara pegada a él mientras olfatea.

Sin embargo, su momento más mágico es una especie de monólogo teatral que interpreta en un restaurante, sentada en la punta de una mesa frente a sus colegas artistas, que no la escuchan ni perciben su estado. Con una actuación impecable suma muchísimo que, en vez de oírse su voz en off, ella realmente recite sus pensamientos mientras el mundo gira a su alrededor sin alterarse, como si nada pasara.

“Canina” empieza de un modo estremecedor sin caer en golpes bajos, algo que se agradece. Pero poco a poco se va diluyendo entre la repetición y la literalidad, para cerrar con un final demasiado dulce y simple, que opaca la complejidad y la controversia que se espera encontrar al ver su trailer.

