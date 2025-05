Chau Pampita: Aseguran que Roberto García Moritán tiene nueva novia, quién es

Quién es Priscila Crivocapich, la nueva novia de Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich tiene una trayectoria tan variada como llamativa. Comenzó su carrera en el mundo del modelaje, lo que la llevó a radicarse en Milán, París, Berlín y Nueva York, convirtiéndose en una modelo con proyección internacional. Su salto a la fama fue paulatino, pero firme, logrando incluso desfilar en eventos de gran prestigio.

Sin embargo, a los 26 años, dio un giro profesional y se volcó al periodismo deportivo, carrera que estudió luego de regresar a Argentina. Hoy en día, Priscila forma parte del equipo de Telefe, donde conduce el ciclo Gol de Medianoche, espacio que le permitió consolidarse como una figura visible dentro del rubro.

En el plano personal, es conocida por haber mantenido relaciones con figuras del ambiente político, empresarial y periodístico. Latorre fue contundente al describirla: “Fue modelo, devenida en periodista deportiva. Tiene un ex periodista, un ex político y un ex empresario. En una de esas relaciones fue muy tóxica. Le hizo la vida imposible a la ex del periodista con quien estuvo”.

Pese a las advertencias de Latorre —“Tené cuidado, Mori, porque es medio mostri”—, García Moritán parece decidido a dar una nueva oportunidad al amor. Según trascendió, ya no se esconden, y todo indica que esta relación podría ir tomando más fuerza con el paso del tiempo.

Priscila Crivocapich, con una carrera marcada por la reinvención y una personalidad que no pasa desapercibida, se perfila como la nueva mujer en la vida del ex de Pampita.