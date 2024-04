Britney Spears sorprendió a sus fanáticos al mostrar su favoritismo por el vino argentino

image.png

Pero, ¿de qué vino se trata? Conforme a lo que se ve en la publicación, se trata de un Norton Reserva Malbec, proveniente de Mendoza. Lo positivo es que cualquier fanático puede tomar el vino que comparte la princesa del pop, ya que es uno de los más económicos en góndola.

Esta botella suele conseguirse en los supermercados con precios que van entre los 3 mil y 5 mil pesos, dependiendo del año de cosecha y los varietales existentes. En el caso de Britney se trató de un Malbec del año 2019.

Los miles de fanáticos argentinos llenaron de likes a la ídola pop y comentaron en las redes sociales esta postal que sorprendió a más de uno. “Cualquier vino malbec, cualquier corte de carne, cualquier chocolate, cualquier helado, cualquier galletita es más rica que en cualquier parte del mundo. Mi país”; “¿A alguien más le queda alguna duda de que los argentinos somos los protagonistas de la realidad en la que vivimos?”; “Pensar que acá en Argentina hay muchos a los que les das un Norton y les da alergia” y “Deja que pruebe el fernet”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron en X.

Me reafirma el concepto q Argentina es el mejor país del mundo, el mejor vino, las mujeres más lindas, El Diego, El Che, Evita, Perón, Messi y Francisco pic.twitter.com/XqfL9K1MPw — Esmeralda (@Flaloqui) April 27, 2024

Ni lentos ni perezoso, la cuenta oficial de la bodega aprovechó la elección de la estrella norteamericana y compartió un mensaje al respecto. “Oops! We did it again. Nunca sabemos a dónde pueden llegar nuestros vinos, hasta hoy. Gracias Britney por tu música y compartir nuestros vinos”, indicaron.