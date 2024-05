Atacaron al actor Steve Buscemi mientras caminaba por Nueva York: ¿cuál es su estado de salud?

La CNN señaló que ha hablado con una decena de mujeres que habían sido golpeadas en la cara sin motivo aparente mientras paseaban por las calles de la ciudad de Nueva York.

"Buscemi fue agredido en el centro de Manhattan, otra víctima de un acto aleatorio de violencia en la ciudad", dijo su manager en un comunicado.

El actor neoyorquino, protagonista de Perros de la calle o Pulp Fiction (ambas de Quentin Tarantino), es encuentra "bien y aprecia los buenos deseos de todos, aunque está increíblemente triste porque esto le haya sucedido mientras caminaban por las calles de Nueva York", precisó el comunicado.

Según la policía de Nueva York, recibieron una llamada y cuando acudieron al lugar de los hechos vieron al protagonista de Fargo, de 66 años, que había sido herido por un desconocido.

"Los servicios de emergencias atendieron y trasladaron al actor al NYC Health and Hospitals/Bellevue en condición estable para recibir tratamiento por hematomas, hinchazón y sangrado en el ojo izquierdo", dijo la policía de Nueva York.

El departamento de policía ha pedido la ayuda ciudadana para identificar al sospechoso.

Otros casos

Buscemi es la última celebridad en ser víctima de un ataque aleatorio. Michael Stuhlbarg, quien protagonizó con Buscemi la serie Boardwalk Empire de HBO , fue golpeado en la nuca por una piedra en marzo. El Departamento de Policía de Nueva York arrestó a un vagabundo, Xavier Israel, en el asalto.

En los últimos años, el actor Rick Moranis y la estrella de los realities Bethenny Frankel también han sido víctimas de ataques aleatorios en la ciudad de Nueva York.

Un portavoz de la policía de Nueva York, contactado por teléfono el domingo, le dijo a The Hollywood Reporter que no tenía información disponible sobre el incidente que sufrió Steve Buscemi. Pero fuentes policiales dijeron a The New York Post que el atacante huyó y aún no ha sido encontrado. El Post añadió que la policía está buscando a un hombre barbudo que vestía una gorra de béisbol, una camiseta azul y pantalones deportivos negros.

Buscemi, originario de Brooklyn, es un ex bombero de Nueva York que ayudó a su antigua compañía Engine 55, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.

