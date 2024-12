Así es la multimillonaria separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: qué bienes se disputan

Por las dudas, Rosenfeld remarcó que el acuerdo “se firmó delante de dos abogados y delante de un notario. Supongamos que él quisiera cuestionar... y se va por la ganancialidad y no la separación de bienes, Wanda sale absolutamente beneficiada”.

La letrada especificó los bienes que siguen en disputa: “Lo único que se adquirió bajo el régimen de ganancialidad fue el Chateau donde actualmente es motivo de litigio en cuanto a quién se queda a vivir ahí. Y hay otro que está alquilado que, imagínense que al inquilino no se lo puede sacar porque tiene un contrato vigente”.

Qué es “forum shopping”, la estrategia de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Rosenfeld explicó su estrategia contra el ex marido de su defendida: “El forum shopping es cuando usas una jurisdicción diferente a la que te corresponde para hacer una denuncia. La jurisdicción de Santa Bárbara es Tigre. Entonces lo que hizo Tigre fue intervenir a los efectos de la denuncia que había. Y en función de eso, el juez tomó medidas. Les digo más, el juzgado civil de Tigre, dijo ‘a los efectos que sigue el tema, soy incompetente, vayan todos a Capital’. Quiere decir que lo que hizo Wanda en Tigre, que vuelvo a repetir, no lo leí, no lo vi, no lo tengo, porque no participé, lo hizo solamente en función de Santa Bárbara, que es el domicilio de Tigre”.

Para resumir, el “forum shopping” consiste en la elección estratégica de un tribunal o jurisdicción para presentar una demanda con el objetivo de obtener una resolución más favorable.