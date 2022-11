Ángel Correa quedó fuera del Mundial Qatar 2022 y su pareja no tardó en opinar en las redes

Ante esta mala noticia para él, la que salió a bancarlo fuerte fue su pareja Sabrina Di Marzo. En la red de Instagram la joven escribió: "Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz , y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo".

"Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz , y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo. Vivo con vos y veo el trabajo diario qué haces y siéndote sincera no creo que nadie lo haga. Esa constancia para entrenar , para hacer fisio de 7 días 5. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable , razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos , en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. . Para nosotras sos imprescindible."