Alfa en el ojo de Gran Hermano: le llamaron la atención

"Como ya lo sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia. Con respeto hacia el prójimo", sostuvo GH.

"Sin embargo, estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizas para referirte hacia uno de tus compañeros: Ariel", le dijo Big Brother a Walter.

"Lo que sí no voy a permitir es que te refieras a él con términos discriminatorios. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivos de burlas ni exclusión", le señaló Gran Hermano a Alfa.

LA RESPUESTA DE ALFA A GRAN HERMANO

"Yo quiero aclarar que nunca tuve algo contra Ariel, al contrario, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado. Hay muchas actitudes de él que hizo para sacar a varios acá adentro, a muchos, Grande", sostuvo el jugador, recordando la reacción del parrillero cuando le metió el dedo en la boca a Camila.

"Yo no soy ningún tonto ni me como ningún caramelo. Yo quiero cortar la relación y él me provoca hablándome cuando le dijo que no me hable", enfatizó Alfa.

"Quiero que te quedes tranquilo porque vemos todo", le respondió el ojo que todo lo ve a Walter.

