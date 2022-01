Anya Taylor-Joy pasó por Argentina antes de la nueva temporada de Peaky Blinders

En plena temporada de fiestas, Anya Taylor-Joy está en la Argentina, país donde se crió. Según reveló una página de fanáticos locales, la actriz arribó el pasado 28 de diciembre tras visitar Uruguay.

Taylor Joy llegó a Buenos Aires junto a su pareja, el músico Malcolm McRae, para pasar Año Nuevo. La protagonista de "Gambito de Dama" pasó su infancia en distintos países, entre los que se destacan EEUU, Argentina y el Reino Unido.

“Anya pasó Año Nuevo en Argentina, me mandaron esto que fue el 28 de diciembre. Esperemos que disfrute del país y lo más importante que la respetemos y dejemos que pueda vacacionar tranquila”, informó la cuenta de fans "Anya Taylor-Joy Argentina", en un posteo que incluía una foto del pasaje de la actriz.

Pero eso no fue todo: el diseñador de moda Laurencio Adot se cruzó con la actriz en el barrio de Recoleta y se sacó una foto con ella. La postal fue compartida por el propio Adot en su cuenta de Instagram y ofició como la confirmación de la visita de Taylor-Joy.

"Recoleta. In la Rambla me encontré a la mega actriz/it girl Anya Taylor Joy. A un día del alta por arritmia cardíaca, en Posadas y Ayacucho. Gracias Dios. Siempre respeté y esta vez me animé", escribió Adot en sus redes sociales como epígrafe de la foto con la actriz oriunda de Miami.

En paralelo a su visita al país, se conoció el trailer de la sexta y última temporada de la aclamada Peaky Blinders. Una de las novedades es la reaparición del personaje de Gina, interpretado por Taylor-Joy.

Aunque la BBC aún no confirmó la fecha de estreno, sí se sabe que serán las últimas andanzas de Tommy Shelby y los suyos, poniéndole punto final a una de las series que marcaron el pulso de los últimos años.