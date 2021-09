Quién es Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina 2021

Francisco Benítez es el flamante ganador de La Voz Argentina, el concurso de canto más exitoso de Telefé que batió récord en rating durante toda su temporada y en especial anoche con la final, luego de la elección multitudinaria del público en vivo.

En cuanto al resto de los participantes, en segundo lugar, quedó Luz Gaggi la única mujer finalista, mientras que Nicolás Olmedo terminó tercero y Ezequiel Pedraza cuarto respectivamente.

Benítez, para sorpresa de muchos y sobre todo de él, logró la increíble suma del 44,3% de los votos. Este gran logro que equivale a más de 2 millones de personas votándolo, llevó al Team Soledad a la victoria sin escalas. Una locura imaginada para el muchacho de Tirolesa.

Ahora bien, lo importante además de la fama es el proemio en efecto. El premio que obtuvo Francisco es de 1 millón de pesos, mientras que para el segundo lugar de Luz Gaggi se destinaron 500 mil pesos. Nicolás Olmedo, el tercero, recibió 300 mil pesos y, por último, Ezequiel Pedraza obtuvo 200 mil. Todos, además, obtuvieron una TV TLC de 70 pulgadas en ultra definición.

uD83CuDFC6 FRANCISCO ES LA VOZ ARGENTINA 2021uD83CuDFC6



Aplausos de pie para el brillante cordobés que nos robó el corazón desde que pisó el escenario de #LaVozArgentina uD83DuDE0D ¡FELICITACIONES A LA GRAN VOZ ARGENTINA 2021! pic.twitter.com/uOIfaeigSx — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 6, 2021

Según comentó el mismo y se pudo ver en el video emotivo de la previa de su actuación, Francisco Benítez nació en Colonia Tirolesa, un pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital de dicha provincia. Pese a que su actuación se viralizó hace unas semanas luego de interpretar un tema de Abel Pintos, en su primera presentación había relatado su dura historia de vida.

“Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”.

En otra ocasión, confesó y dejó a todos muy emocionados: “Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente. No puedo decir si lo hago bien o no".

Imposible no conmoverse cada vez que escuchamos sus interpretaciones uD83DuDE0D



No importa la canción, Francisco se para en el escenario y a nosotros el corazón nos estalla uD83DuDC97 ¿Te gustaría que sea #LaVozArgentina? Votalo ahora uD83DuDC49 https://t.co/AFl0JrnWV4 pic.twitter.com/VAJdEKOxlO — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 6, 2021

Con la humildad que siempre lo caracterizó, las ganas de superarse y un bebé en el vientre de su novia a punto de nacer… ¿Qué será de la ida de Benítez en un futuro tras su masiva participación en La Voz Argentina.