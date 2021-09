La Voz Argentina 2021 ya tiene un ganador: así fue el inolvidable momento

Tras una noche de éxito rotundo en votaciones, La Voz Argentina en su edición 2021 consagró como ganador a Francisco Benítez, un joven cordobés de 22 años que a pesar de ser tartamudo, su voz y personalidad cautivó a todo el público con su última presentación en el programa.

A pesar de haber escuchado críticas durante toda su vida por su modo de hablar, Francisco junto a Soledad Pastorutti armaron el equipo soñado y con su talento sin igual deslumbró a mas de 4 millones de personas que votaron en el programa más visto de la televisión nacional al cantar "Gracias a la vida", un gran tema de Mercedes Sosa.

El cordobés de Colonia Tirolesa, quien tiene una difícil historia de vida dejó un claro mensaje previo a que se conociera que el seria finalmente el ganador del gran premio.

Con este video desde sus propias redes, el cordobés que está a punto de ser papá en apenas unos días, acaba de recibir una de las oportunidades más importantes de su vida y la que menos esperaba que sucediera.

“He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no aminarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona”, dijo durante su casting en los inicios del programa.