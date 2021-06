Conocé la conmovedora historia del participante que hizo llorar a todo el jurado de La Voz Argentina

Una nueva entrega de La Voz Argentina se dio lugar durante la noche de este domingo en su segundo programa con las audiciones a ciegas. No solo importan las voces que se escuchan, sino que cada participante trae una historia diferente, una vida para contar y eso emociona desde a La Sole como a Mau y Ricky o Montaner y ni hablar de Lali que se transforma en un mar de lágrimas siempre que puede.

Las historias de los participantes conmueven al público y, al jurado, una vez que las descubren. Y este fue el caso de Francisco Benítez, quien hizo llorar a todos después de cantar y contar su historia de superación personal.

Se trata de un joven de 23 años que es tartamudo desde los 6 y gracias a la música puede expresar lo que siente y le pasa solamente cantando.

"Trabajo en una Cooperativa eléctrica, soy un chico que tiene problemas de tartamudez desde los 6 años. No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie y llegó un punto que no quería estar más en este mundo. Rocío, mi novia, me impulsó a venir y ahora vamos a ser papás"