Juana Viale volvió a la TV y ¡disparó contra Mirtha!

Este sábado, tras permanecer aislada tras su viaje al exterior, Juana Viale retomó la conducción del programa su de Mirtha Legrand, el cual la tiene al frente desde el inicio de la pandemia, y se refirió al regreso de su abuela a la pantalla chica y, como no podía ser de otra manera, aprovechó para hacerle un reclamo en pleno programa.

“Ahí tenemos todo un compilado de todo lo que fue su regreso, las flores… ¡ah! A mí no me mandaron ningunas flores hoy eh... quiero decirlo. La Chiqui volvió y Juana también volvió. Ella estaba muy nerviosa y le salió espectacular. Ella se sintió muy cómoda pero me dijo ‘volvé vos a trabajar’. Te felicito abuelita por volverte a poner los tacos para trabajar”, dijo Juanita recriminando que a Mirtha la habían llenado de flores y a ella no.

“Todo el mundo habló de su brillantez, de su profesionalismo, de lo linda que estaba. Ella estaba con un poco de miedo y fue mucha emoción cuando salió pero se la vio divina; yo vi todo el programa en la computadora mientras lo realizaban porque estaba en la cuarentena”, finalizó.