Nicole Neumann llamó "rata" a 'Poroto' Cubero y Mica Viciconte no se quedó callada

Hay ex que terminan bien y en la vereda de enfrente, pero muy distante está la relación que les quedó a Nicole Neumann y Fabián 'Poroto' Cubero tras el divorcio.

Estuvieron juntos 10 años y comparten tres hijas, pero desde que se terminó el amor no han parado de ser noticia por distintos enfrentamientos.

En el más reciente, la modelo le propinó un llamativo calificativo al ex futbolista: "Ahora me reclama la mitad de los muebles de la casa el rata, pero no quiso intercambiar ni un fin de semana conmigo cuando me fui a esquiar con la familia de Manu (su novio)”.

"Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo... pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme”, completó Nicole.

No pasó mucho tiempo hasta que Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, se pronunciara con mucha elegancia sobre el tema. La actriz utilizó su cuenta de Twitter para salir al cruce y dejar las cosas claras.