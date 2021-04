More Rial pidió amor, ¡en ropa interior!

Hace tiempo que Morena Rial viene sorprendiendo con varias fotos de alto voltaje en las redes sociales. Hizo topless, se mostró en bikini con un kimono encima y hasta envuelta en una toalla después de bañarse. Sin embargo, esta vez fue por más posando por primera vez en ropa interior: se puso un corpiño deportivo y una bombacha de una famosísima marca.

La mediática dejó sin palabras a sus seguidores con una frase inesperada en sus historias. “¿Me dan amor?”, preguntó, y luego dejó un mensaje de superación que hace referencia a la transformación que vive desde julio de 2016, cuando pasó por el quirófano para hacerse un bypass gástrico con el fin de mejorar su calidad de vida.

“Costó, pero sigo de pie, que es lo importante... Me caí, me levanté, me limpié las heridas, me quedaron cicatrices pero seguí. Me prometí que sería más fuerte y más feliz, y no me fallé”, escribió.

La hija del exconductor de Intrusos llegó a pesar 145, y después de infinitas dietas y tratamientos, le dijo a su padre que necesitaba operarse para ponerle punto final al bullying que sufría en el colegio, donde llegaron a empujarla por las escaleras.

Meses después de haber salido del quirófano, su cambio ya era impactante: logró bajar más de 50 kilos. “Puedo observarme pasando frente a un espejo sin agachar la mirada, me celebro posando en una foto grupal sin sentir la necesidad de esconderme detrás de alguien. Me abrazo todas esas veces que sonrío al ver una foto mía en lugar de llorar. Sí, sucedía. Lo hacía. Posiblemente crecer tenga que ver con ser más fuerte, aunque me gusta darme el mérito por eso. Ni los demás ni los años ni el tiempo… fui yo. Fui yo queriéndome sentir mejor, fui yo peleando conmigo misma. Fui yo luchando por poder conseguir aceptarme. Porque un día me grité tanto, me insulté tanto, que pensé ese era el fondo de mi pozo”, expresó en un sentido posteo donde mostró su antes y después.

Morena dejó en claro que vivió épocas de mucho dolor. “Existían cosas ajenas a mí, como esos comentarios en las redes, que aún sabiendo que no tenía responsabilidad sobre eso, me culpé. Esas noches en que apreté tanto el puño de ira que sentí mis uñas lastimando mi palma y al notarlo culminó el enojo y di paso a la angustia, a esa que surge mientras me pregunto ‘¿por qué me hago esto? Esa oscuridad, ese fondo que estaba tocando, utilicé para dar intenso impulso a la mujer que anhelaba ser”, agregó.