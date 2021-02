Fue acusado de participar de una red de prostitución y rompió el silencio: impactante confesión

Fue hace dos años cuando una serie de denuncias públicas agitaron el mundo de la farándula argentina. Juan Cruz Sanz, es un periodista que en aquel entonces triunfaba en su oficio, participando como parte del plantel del programa “Cortá por Lozano”. No se veía venir que Natacha Jaitt, modelo mediática fallecida en sospechosas condiciones, conocida por denunciar una red de pedofilia entre famosos argentinos, difundió un video íntimo del comunicador y lo acusó de formar parte de una red de prostitución infantil que funcionaba dentro del ámbito del fútbol. Automaticamente fue marginalizado del mundo del periodismo hasta ahora, dos años después, que fue invitado al nuevo programa “Vino para vos”, conducido por Tomás Dente en KZO. Habló sin pelos en la lengua, dando rienda suelta a una fuerte confesión sobre como lo vivió. ¿Qué dijo?

Natacha Jaitt

Habló por primera vez del hecho y contó lo mucho que lo afectó y lo que le costó recuperarse. "Los que quisieron dañarme lo hicieron, pero no me define. A ninguno de nosotros nos define lo que hacemos en nuestra vida privada”, afirmó. “Yo hoy veo el calvario que sufren cientos de personas por día, cuando les difunden cosas, los exponen”.

“Creo que la oscuridad más grande es cuando te sentás en el borde de tu cama y no querés estar más, y cuando lo pensás todos los días, y cuando lo intentás, esa es la oscuridad máxima», confesó Sanz. «Y que las personas que más necesitabas que te dieran una mano desaparecieron», dijo. «En un momento no tuve para comer, literal, estoy hablando hace un año y medio atrás”, reveló además.

El video que publicó Jaitt es muy gráfico y se lo ve a Sanz tomando cocaína, entre otras cosas

“Como no podía pedirles más plata a mis viejos comía galletitas de agua con mayonesa. Me dolía el estómago del hambre porque no tenía para comer. No tenía obra social, nada», relató con crudeza el periodista. “Mi teléfono no sonaba más, los productores que te llamaban para todos los programas, que te decían que eras Messi, te desconocían te hacían el oso”, recordó.

«No le había hecho nada a nadie, seguía siendo el mismo periodista al que le gustan los datos, pedía laburar, nada más», dijo, aunque luego evitó dar nombres de quienes se negaron a ayudarlo. “Y si algo aprendí de este tiempo es que hay que ser agradecido y prefiero hablar de la gente que estuvo y no de los que no estuvieron”. Finalmente, contó que «había decidido dejar el periodismo. Estaba enojado con el ambiente. Me señalaban con el dedo. Estuvo pésimo, pero yo no debo juzgar. Lo que más me abrazó fue el cariño de la gente».