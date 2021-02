En el medio de los rumores sobre un nuevo romance, More Rial publicó una sugestiva frase

Los rumores de que More Rial estaba en pareja con el famoso youtuber Yao Cabrera no cesan. Cabe aclarar que hace unos meses, el polémico joven había acusado a More de robarle USD 2.500. Cuando la polémica por esos dólares se apaciguó, la mediática subió una foto en la que se los ve muy “cariñosos”. Es así que los rumores del romance resurgieron nuevamente. La hija de Jorge no volvió a decir nada al respecto, pero lo que sí hizo es subir una foto a su perfil de Instagram con una sugerente frase.

Fiel a su estilo, hace unas horas More publicó un boomerang en su cuenta de Instagram, en el cual escribió una polémica indirecta. En ese sentido, la protagonista de «La Mentirita» disparó: «Merecés mucho más, merecés ser feliz». Rápidamente, la joven recibió toda clase de comentarios por parte de sus seguidores, quienes expresaron: «¡Mega bomba de diosa!».

Vale mencionar que actualmente More se encuentra instalada en Córdoba, en donde, según afirmó, piensa quedarse a vivir por un tiempo indeterminado. Es por ello que, durante su última aparición en Intrusos, Jorge habló al respecto: «Se queda a vivir ahí, vamos a ver cuánto tiempo, pero es su lugar en el mundo Córdoba y por qué no permitirle que tenga su lugar en el mundo».